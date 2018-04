''Consumo da Ásia tem de puxar retomada''

Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), afirmou ontem que os consumidores americanos não devem estar na linha de frente da retomada de crescimento internacional, como ocorreu em outras crises no passado. Desta vez, a Ásia precisará assumir este papel. "Os países asiáticos terão de substituir os consumidores americanos com a sua própria demanda doméstica", disse Bernanke aos senadores, acrescentando que autoridades dos Estados Unidos e da Ásia já trabalham juntas nesse sentido. Os consumidores americanos foram a principal preocupação de Bernanke ontem e o assunto dominou boa parte do depoimento, que ocorre a cada seis meses. O presidente do Fed alertou que a economia deve demorar um pouco mais para retomar o crescimento porque os consumidores ainda estão lidando com dívidas e queda nos preços residenciais. Além disso, a população americana diminuiu o seu nível de consumo, passando a poupar mais depois da eclosão da crise no ano passado. Segundo Bernanke, a proteção dos consumidores deve ser uma das prioridades do Fed, ao lado do emprego e da busca pela estabilidade dos preços. Ele também disse aos congressistas que o Fed deve manter a sua independência e que qualquer tipo de intervenção poderá influenciar negativamente os mercados financeiros. "Não fomos rápidos o suficiente e não fomos agressivos o suficiente para atender aos problemas dos consumidores no início desta década", reconheceu Bernanke em resposta ao senador democrata Chris Dodd, que dirige a Comissão Bancária do Senado. Segundo o presidente do Fed, uma recomendação para enfrentar o problema seria "colocar a proteção dos consumidores dentro da Lei do Federal Reserve como um dos principais objetivos do Fed", ao lado do emprego e metas de inflação. Outra saída, disse, seria "obrigar o presidente do Fed a comparecer diante de uma comissão pelo menos uma vez por ano para apresentar um relatório similar ao da política monetária, mas, nesse caso, para saber quais medidas foram tomadas para proteger os consumidores". No depoimento, Bernanke alertou para os riscos de os políticos se envolverem demais com as decisões do Fed. "Acreditamos que o Congresso tem o direito de saber como usamos o dinheiro do contribuinte. A nossa preocupação é sobre como o Congresso poderia interferir em decisões relacionadas à política monetária e economia", afirmou. Ele disse que pretende trabalhar com o Congresso para demarcar bem qual a linha até onde poderá haver influência. Bernanke teme uma proposta de lei que conta com o apoio da maioria da Câmara dos Deputados que obrigaria todas as decisões de política monetária a serem auditadas por uma agência do governo federal, reduzindo a independência do Fed. No primeiro dia de depoimento, Bernanke afirmou que os juros baixos devem continuar por um longo período nos EUA.