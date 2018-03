Consumo das famílias deve subir 6,1% em 2010, diz BC A projeção oficial do Banco Central para o crescimento da economia em 2010 prevê que o consumo das famílias deve ter expansão de 6,1% no próximo ano e a formação bruta de capital fixo, o investimento, terá forte recuperação, com aumento de 15,8% ante 2009. As projeções constam do Relatório Trimestral de Inflação do último trimestre de 2009 divulgado nesta manhã.