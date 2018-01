Consumo de café no Brasil cresce quase 4% em 2005 O consumo de café no mercado interno cresceu 3,96% nos últimos 12 meses (novembro de 2004 a outubro de 2005), conforme levantamento semestral da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), divulgado hoje. Os brasileiros tomaram o equivalente a 15,54 milhões de sacas de 60 kg, ante 14,95 milhões de sacas no período anterior. O diretor da Área de Pesquisas e Informações da Abic, Natal Martins, ressalta que o desempenho brasileiro é muito superior ao estimado para o mundo, que é de 0,69% em 2005, segundo a Organização Internacional do Café (OIC). Martins diz que o acréscimo de 600 mil sacas no consumo nacional corresponde ao total de muitos países da América do Sul e da África em um ano. Os argentinos, por exemplo, bebem o equivalente a 450 mil sacas/ano. Martins explica que no caso particular do país vizinho o consumo se dá principalmente fora do lar, ao contrário do que ocorre no Brasil. Consumo per capita é o maior desde 1965 O diretor da Abic salienta que o consumo per capita no Brasil também apresenta forte ascensão: 2,5% no período, passando de 4,01 kg/habitante/ano para 4,11 kg. "Nos aproximamos do padrão de consumo dos norte-americanos e europeus", informa Martins. O desempenho também corresponde ao melhor resultado desde 1965, quando se bebia o equivalente a 4,72 kg. A Abic reconhece que o resultado de 15,54 milhões de sacas ficou aquém das projeções iniciais, que eram de 15,8 milhões de sacas. O diretor-executivo da Abic, Nathan Herszkowicz, diz que isso ocorreu porque as vendas no varejo no segundo semestre de 2005 tiveram queda, "por problemas conjunturais, já que a própria economia do País teve crescimento modesto". Apesar disso, a Abic mantém a projeção de consumo de 16,5 milhões de sacas este ano, representando avanço de 6%. A expectativa é alcançar 21 milhões de sacas em 2010.