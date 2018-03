Consumo de combustíveis cai 6% O consumo de combustíveis caiu 6% no primeiro trimestre de 2003, segundo a Petrobras, uma retração que prejudicou o lucro da estatal, que poderia ser maior que o recorde de R$ 5,5 bilhões apurados no período, disse o diretor financeiro da companhia, José Sérgio Gabrielli. ?A queda do consumo não foi compensada por um aumento das exportações?, afirmou em conferência telefônica com analistas de mercado. A Petrobras exportou 226 mil barris de derivados de petróleo por dia no primeiro trimestre, valor 10% superior às exportações médias do ano passado. No entanto, a empresa não conseguiu reduzir o déficit comercial devido ao aumento das importações de petróleo bruto para formar um estoque estratégico no período anterior à guerra no Iraque. ?A importação preventiva de óleo devido à guerra impediu um melhor desempenho em nossa balança comercial?, informou o executivo. A Petrobras fechou o trimestre com um déficit de 120 mil barris de petróleo por dia, volume 16,5% superior à média de 2002. Mesmo com a queda no consumo, o lucro recorde da empresa foi obtido devido a um aumento nas margens de venda de petróleo e derivados, disse Gabrielli. O preço médio de realização da empresa ? valor que representa a média de preço dos produtos vendidos ? atingiu R$ 123,35 no primeiro trimestre, valor 123% superior ao registrado no primeiro trimestre. A alta foi provocada pelos reajustes nos preços da gasolina e do diesel, promovidos no final de 2002, e dos demais combustíveis, que são reajustados mensalmente. A alta dos preços é uma das explicações para a queda do consumo, na opinião de distribuidores e revendedores de combustíveis. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), em janeiro, por exemplo, as vendas de gasolina atingiram o nível mais baixo desde 1996. As vendas de gás liquefeito de petróleo (GLP), registraram queda superior a 7% nos primeiros três meses.