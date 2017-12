Consumo de combustíveis cai 9,5% em média A retração econômica está derrubando o consumo de combustíveis. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), de maio em relação a maio de 2002, indicam uma queda média de 9,5% no consumo de derivados (gasolina, diesel, óleo combustível, querosene de aviação e gás de cozinha). A maior queda é da gasolina de aviação (-41,4%), utilizada em pequenos aviões. A gasolina teve queda de 12,1% e o álcool hidratado, -13,5%. No diesel, a queda foi menor: 7,7% e no óleo combustível, -19,2%. O gás de cozinha registrou baixa de 9,7%. O querosene de aviação, usado em aviões de maior porte, foi o único que resgistrou aumento no consumo: 11,6%.