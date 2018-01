Consumo de combustíveis cresce 6% no 3º trimestre O consumo de combustíveis cresceu 6% no terceiro trimestre de 2003, em comparação com o trimestre anterior, revertendo uma tendência de queda que se iniciou no final do ano passado. A alta no consumo foi uma das responsáveis pelo bom desempenho da Petrobrás no trimestre, quando a estatal registrou lucro líquido de R$ 5,3 bilhões (veja mais informações no link abaixo). No acumulado do ano, porém, as vendas de combustíveis continuam em queda, de 4%. O crescimento nas vendas de combustíveis reflete a melhora no quadro econômico e a redução da adulteração e do número de liminares contra a cobrança de impostos no setor, na opinião de especialistas. O aumento do consumo, porém, pode reverter uma tendência positiva verificada nos últimos resultados da Petrobras: a redução de importações e aumento das exportações. De janeiro a setembro de 2003, a Petrobras teve superávit em sua balança comercial de petróleo e derivados, exportando, em média 4 mil barris por dia a mais do que importou.