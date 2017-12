Consumo de combustível deve crescer 4%, prevê BR Distribuidora O próximo ano reserva uma recuperação em torno de 4% no consumo total de combustíveis, estima o presidente da BR Distribuidora, Rodolfo Landim, que baseou sua projeção em um crescimento no PIB de 3,5%. Ele avalia que "o preço muito alto do combustível, como está hoje" inibe o consumo. A média de preços da gasolina e do diesel, segundo ele, ficou cerca de 50% maior este ano do que a de 2002. Prova deste cenário de preço alto e demanda reprimida é que a BR vendeu 8% menos do que no ano passado - até os resultados divulgados do terceiro trimestre ? e lucrou 40% mais no mesmo período, informou Landim. Em sua opinião, "não há espaço para o preço subir novamente no próximo ano". Ele explicou que o preço do barril no mercado internacional subiu há poucos dias e isso provocou um ajuste, já que os combustíveis no país estavam defasados em relação a este mercado. ?A tendência é de que não haja novos aumentos no preço internacional do barril e sim uma queda neste preço, o que deveria influenciar também uma queda nos preços no mercado interno para manter a paridade. Se essa queda vier, pode haver um acréscimo ainda maior nas vendas?, afirmou. Resultado de 2003 A BR Distribuidora deve reduzir o impacto da queda das vendas de combustíveis este ano com a recuperação do consumo nos três últimos meses do ano. A estimativa é de que a companhia feche 2003 com queda geral no consumo de combustíveis em torno de 6%. Até o encerramento do terceiro trimestre, esta queda havia sido de 8% em média, ante 6% do mercado total na mesma época (de janeiro a setembro).