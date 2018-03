Consumo de dietéticos aumenta, apesar do preço Diferença no preço de até 132% entre um produto diet (alimentos sem um determinado ingrediente, como açúcar ou gordura) ou light (baixa caloria) e os tradicionais não é barreira para impedir a compra do consumidor. Pesquisa realizada pela ACNielsen aponta, por exemplo, que em 2002 as vendas de bolos industrializados diet/light aumentaram 182% sobre o ano anterior, apesar de o preço cobrado ficar 132% superior ao do produto comum. A bebida achocolatada em pó, por sua vez, bateu recorde no volume de comercialização, com crescimento de 221%, mesmo com preço 114% mais caro que o do produto tradicional. Mas são os produtos de menor valor agregado que registram maior participação nesse mercado, conforme o estudo, divulgado para a Agência Estado. Esses são alguns números que indicam que o faturamento das empresas do setor cresce à medida que as calorias e o açúcar diminuem. A receita do segmento bateu nos U$ 2,5 bilhões em 2002 e cresceu mais de 870% nos últimos dez anos, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos e para Fins Especiais (Abiad). O mercado europeu, no mesmo período, alcançou um faturamento de US$ 400 bilhões. O presidente da entidade, Carlos Eduardo Gouvêa, diz que esse mercado ainda é irrisório no Brasil e há muito o que explorar. "O aumento do número de diabéticos, a vontade de emagrecer e a maior preocupação com a saúde impulsionam as vendas", afirma. Iogurtes Apesar de os bolos e achocolatados terem sido os produtos que mais cresceram em volume de negócios, as vedetes foram os iogurtes, com alta de 45% e preços 91% mais elevados. O levantamento da consultoria mostra que as linhas de iogurtes diet/light obtiveram aumento de 45,7%, ante 22% de expansão para os iogurtes tradicionais comercializados em 2002. Na esteira deste crescimento, os tipos tradicionais - polpas e líquidos - se destacaram, com altas de 22,1% e 20,2%, respectivamente. Os naturais e em camadas foram passados para trás, mesmo com índices positivos de desempenho: acréscimos de 12,3% e 11,3%, enquanto os iogurtes com pedaços de frutas tiveram queda livre de 13,4%. Mas foram os produtos de baixo valor agregado que dominaram a participação neste mercado no ano de 2002. Líder em vendas, o leite sem gordura respondeu por 23% na composição do setor diet/light. As gomas de mascar ficaram ligeiramente abaixo, ao conquistar uma fatia de 20,7%. Os chás prontos para consumo e o capuccino quase empataram na divisão do bolo, com 19,1% e 18,6%, respectivamente. Com uma larga diferença aparecem os leites em pó, pães industrializados e maioneses. Os dois primeiros apresentaram índices de participação idênticos: 11,8%, enquanto o terceiro produto correspondeu a 10,1% do setor. A pesquisa revela ainda que iogurte responde por 9,9%, seguido por presunto, com 9,5%, e refrigerantes, com 8,3%. Liderança Ainda de acordo com a pesquisa da ACNielsen, o segmento diet/light liderou em crescimento, ao apresentar aumento de 10,9% em volume, em comparação às demais categorias, apesar de apresentar diferenciais de preços significativamente mais altos que as outras. A ACNielsen detectou também que metade dos consumidores brasileiros têm produtos diet/light em casa, com predominância da classe A, seguida pela B e C. "O aumento na escala de produção tende a baratear os produtos, tornando os preços mais acessíveis ao consumidor de classe mais baixa", aposta Gouvêa. Segundo o executivo, a entrada de mais produtos diet/light em linhas de carnes e frios, em frigoríficos como Sadia e Perdigão, e a manutenção do crescimento acentuado dos iogurtes garantirão ao setor uma receita de US$ 3 bilhões em 2003 e preços mais em conta.