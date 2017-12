Consumo de eletricidade no Brasil aumenta 1,7% em janeiro O consumo de energia elétrica no Brasil, um indicador-chave da atividade econômica, aumentou 1,7% em janeiro em relação ao mesmo período em 2005, informou, nesta quinta-feira, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao ministério de Minas e Energia. No período de 12 meses até janeiro houve um crescimento de 4,6% no indicador, segundo o relatório mensal. Em janeiro, os consumidores utilizaram 28.282 gigawatts por hora, número que superou em 480 gigawatts o resultado de janeiro de 2005. O setor industrial, que representa 45% do mercado de eletricidade no país, só aumentou sua demanda em 1,2%, com um consumo de 12.225 gigawatts."O resultado está em sintonia com o desempenho da produção industrial no período", diz o relatório, referindo-se ao desaquecimento da economia refletido por outros indicadores. Em janeiro, o consumo industrial cresceu em todas as regiões, com exceção do Sudeste, que teve uma retração de 1,4%. O consumo residencial em escala nacional, que tinha fechado 2005 com uma expansão de 5,4% sobre o ano anterior, cresceu em janeiro apenas 0,6%. O setor do comércio, por vez, manteve a liderança do consumo nacional, com uma alta de 3,6% em janeiro. A região Sul, com um avanço de 6,3%, foi a que teve maior aumento de demanda de eletricidade para o setor comercial no mês.