Consumo de energia acumula crescimento de 3,45% no ano O consumo de energia elétrica em maio ficou 0,6% acima do registrado em abril e 6,93% maior em relação a maio de 2003. O consumo acumulado nos cinco meses do ano registrou expansão de 3,45% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Boa parte do aumento do consumo nos últimos meses resultou da ampliação do número de consumidores, que cresce ao ritmo de cerca de 1,5 milhão de novos usuários por ano. Em palestra no Rio, o presidente da CPFL Energia, Wilson Ferreira Júnior, Ferreira disse que o consumo ainda é menor do em 2001, o ano do racionamento. Para ele, o consumidor brasileiro "praticamente aposentou" dois dos eletrodomésticos que consumiam muita energia: freezer e forno de microondas. Ele também atribui a queda à redução da renda. "Com a recuperação da renda, é provável que o brasileiro volte a consumir mais energia", afirmou.