Consumo de energia aumenta na última semana O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), ministro Pedro Parente, afirmou que a causa do aumento do consumo de energia verificado nos últimos sete dias no País pode ser uma acomodação do consumo nas residências. Essas unidades podem ter reduzido seu consumo num porcentual maior do que o fixado na meta de julho e, com isso, estariam fazendo uma acomodação em agosto. Parente afirmou, entretanto, que essa é "mera suposição", já que a Câmara de Gestão ainda está fazendo uma análise mais detalhada do consumo de energia registrado em agosto. O ministro citou também como possível causa do aumento do consumo um maior uso de energia por parte da indústria e do comércio. Parente voltou a afirmar que o governo continua acompanhando o nível de chuvas nas regiões onde está em vigor o racionamento, para poder definir a duração do programa. Parente lembrou que, em julho, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o nível de chuvas alcançou 79% da média histórica para essas regiões e, em agosto, até ontem, o porcentual era de 76% da média histórica. "Ainda não temos um resultado positivo em relação às chuvas. Por isso, não temos condições de falar o que vai acontecer daqui para a frente", disse Pedro Parente.