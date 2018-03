Consumo de energia bate recorde em dezembro O consumo de energia elétrica no País atingiu 33.407 GWh em dezembro, recorde absoluto na história do País e 5,13% acima do registrado em dezembro do ano passado. O consumo médio diário, porém, considerado pelos técnicos um indicador melhor para aferir as tendências do consumo, ficou abaixo da média registrada em novembro (recorde absoluto no País) e de setembro, quando atingiram 45.172 MW médios e 45.117 MW médios, respectivamente. A média do mês passado ficou em 44.902 MW médios, conforme dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Os dados do ONS mostram que o sistema elétrico brasileiro continua fortemente dependente da geração das grandes hidrelétricas. Essas usinas responderam por cerca de 95% do consumo nacional, apesar dos pesados investimentos para a construção das usinas térmicas movidas a gás natural. Essas térmicas continuam sendo pouco "despachadas" (autorizadas a funcionar) pelo ONS devido aos custos mais elevados em relação às hidrelétricas cujo combustível é a água dos rios. Mantida a situação atual, é provável que esse quadro se repita em 2005, já que a situação dos reservatórios das hidrelétricas continuam em situação bastante confortável, mesmo com um regime de chuvas estando abaixo da média histórica neste verão.