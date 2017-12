Consumo de energia bateu três recordes em agosto O sistema elétrico brasileiro registrou três recordes de consumo de energia no mês de agosto. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou o consumo de 57.799 MW no dia 24 de agosto, recorde absoluto na história do País. A medição engloba a geração de energia no sudeste-centro-oestre/sul/nordeste e norte). No dia 18, o consumo atingiu 57.647 MW e no dia 5 a demanda atingiu 57.553 MW. Esses dados se referem à chamada "demanda instantânea", que afere o pico do consumo naquele dia. Ao todo, em agosto, o consumo de energia elétrica somou 32.385 GWh, um aumento de 9,37% em relação a agosto de 2003. O presidente da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), Marcelo Llévenes, disse que no Estado houve crescimento de 6,8% em agosto em relação a agosto do ano passado. "Há muitos anos não se observava um aumento tão forte", disse. O superintendente de relações com investidores da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Luiz Fernando Rolla, também observou forte aumento impulsionado pelo setor industrial. O aumento de consumo não traz preocupações aos técnicos do ONS no curto prazo, já que o sistema elétrico nacional continua com ampla oferta de energia, mas traz alerta quanto à necessidade de novos investimentos. Para garantir um crescimento do consumo de 4,5% a 5% ao ano o País precisa acrescentar entre 3.200 MW a 3.500 MW de energia nova todos os anos. Pelos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o País poderá ter mais 2.500 MW de energia nova este ano, outros 3.058 MW em 2005, 2.763 MW em 2006 e 438 MW em 2007. Se novas unidades geradoras não forem anunciadas já se pode antever problemas de suprimento a partir de 2008, mantido o atual ritmo de crescimento da economia.