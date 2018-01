Consumo de energia cai 23% após o racionamento O consumidor reduziu o gasto médio de energia em 23% após o racionamento de energia elétrica no ano passado, segundo a Eletrobrás, "holding" estatal dona das maiores geradoras de energia elétrica no País, como Furnas, Eletronorte, Chesf e Eletronuclear. Em maio de 2001, antes do racionamento, cada consumidor residencial gastava, em média, 176 kWh por mês. Em outubro de 2002 o gasto médio ficou em torno 135 kWh. A redução do consumo nas residências se deu, basicamente, por conta de troca de lâmpadas, desligamento de aparelhos elétricos e outras medidas semelhantes. Em termos absolutos, o consumo residencial aumentou devido à incorporação de 1,7 milhão de novos consumidores nos últimos 12 meses, numa média mensal de 142 mil novos consumidores. Mesmo assim, no acumulado do ano o segmento residencial registrará queda entre 1,5% a 2% em relação ano passado, conforme as projeções da Eletrobrás. Pelos dados da estatal, o País continua recuperando o ritmo de consumo de energia e em outubro o total faturado pelas concessionárias aumentou 16,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. O consumo residencial cresceu 18,5%, o industrial 14,1% o comercial 16,3% e o "outros" com 17,8%. A Eletrobrás estima que o crescimento de 2002 ficará entre 3% e 4% em relação ao ano passado. Em termos absolutos isso significa consumo de até 294 milhões de MWh, o que é pouco acima do observado em 1999, o que indica um "recuo" de três anos. Nos últimos meses a recuperação do consumo tem sido mais acentuada nas residências, enquanto o setor industrial está "puxando" para baixo, invertendo comportamento observado no ano passado. No acumulado do ano (janeiro a outubro), o País registrou queda de 0,3% em relação a igual período de 2001, com o consumo residencial caindo 5%, o comercial com queda de 1,2%, enquanto o industrial cresceu 2,4% no período. O setor industrial tem sido afetado pelo aumento do sistema de autoprodução. Segundo a Eletrobrás, muitas empresas passaram a gerar a própria energia deixando de ser atendidas pelas concessionárias. Só os setores metalúrgico e siderúrgico da região sudeste reduziram o consumo em 220 Gwh. Se esse consumo fosse incluído nas estatísticas, a demanda das indústrias teria registrado aumento de 15,5% em outubro em relação a outubro passado. Ao excluir esse dado, o aumento ficou em 11,4%.