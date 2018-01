Consumo de energia caiu 1,8% em 2015 no Brasil

A carga de energia que circulou pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) recuou 1,8% em 2015, informou nesta terça-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O volume de carga é calculado a partir da soma de toda a energia movimentada no sistema elétrico e inclui a energia consumida e as perdas na rede de transmissão. O resultado ficou igual à expectativa do ONS, revisada no dia 11 de dezembro.

Os números mostram a contínua tendência de retração da carga observada desde o início do ano, especialmente nos mercados das regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul. No acumulado de 2015, a carga das duas regiões encolheu 3,2%. Porém, entre novembro e dezembro o volume de carga subiu, respectivamente, 1,2% e 1,6%.

Na contramão, a carga nas regiões Nordeste e Norte apresentaram avanço respectivo de 3,2% e 1,7% no acumulado de 2015. Já entre novembro e dezembro houve recuo de 1,9% e 1,3%, respectivamente.

Dezembro. O ONS também divulgou os números de dezembro, quando a carga atingiu 65.306 MW médios. O indicador representa uma queda de 0,5% em relação a dezembro de 2014, mas teve uma variação positiva de 0,6% ante o mês de novembro.

"O comportamento da carga do SIN, apresentou, em dezembro, um ligeiro avanço comparativamente aos meses anteriores, provocado pelo movimento de normalização dos estoques da indústria e uma tímida melhora das expectativas", diz o relatório.

Porém, os dados ajustados, que excluem o efeito de fatores casuais e não econômicos sobre a carga, indicam queda de 1,5% na comparação de dezembro com o mesmo mês de 2014.