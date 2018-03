Consumo de energia cresce 10% no trimestre em área de Furnas O consumo de energia na área abastecida por Furnas Centrais Elétricas - basicamente a região Sudeste - registrou expansão de 10% no primeiro trimestre em relação a igual período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pela estatal. A maior expansão tem sido pelo setor residencial, já que na indústria é crescente o número de grandes consumidores que estão optando pelo sistema de auto-produção, deixando de ser clientes das distribuidoras de energia. Segundo Furnas, com base em informações preliminares, divulgadas pelas principais distribuidoras da região, o consumo em 2003 foi da ordem de 43.336 GWh. A categoria residencial respondeu pela maior parcela dessa alta, acumulando nos três primeiros meses de 2003 consumo de cerca de 11.997 GWh, expansão de 17,2% sobre o valor registrado em igual período do ano passado. O segmento comercial totalizou no acumulado de janeiro a março um consumo de cerca de 7.948 GWh, com um crescimento de 14,2%. O comportamento destas categorias ainda foi um reflexo do efeito estatístico da base de comparação deprimida (vigência do racionamento), bem como das elevadas temperaturas verificadas em todos os estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, no primeiro trimestre do ano. A classe industrial registrou um consumo de cerca de 17.708 GWh no primeiro trimestre de 2003, o que correspondeu a um aumento de 2% em relação ao valor verificado no mesmo trimestre do ano anterior, a menor taxa de expansão entre as principais categorias de consumo.