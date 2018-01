Consumo de energia cresce 2,67% em maio O consumo de energia elétrica em maio registrou aumento de 2,67% em relação a maio do ano passado, somando 46.028,2 MW médios, conforme dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) obtidos pela Agência Estado. No acumulado do ano, o consumo nacional registrou aumento de 3,38% sobre igual período do ano passado. Em janeiro o consumo havia sido 5,23%, 5,90% em fevereiro e 4,28% em março, sempre comparado com igual mês de 2005. Já em abril houve queda de 0,98%, em relação a igual mês de 2005. Tradicionalmente, o consumo de energia elétrica é aderente à evolução da atividade econômica, além de sofrer a influência das variações de clima. Os dados do ONS dos últimos dois meses mostram uma desaceleração no consumo em relação ao ritmo observado no primeiro trimestre. Regiões Pelos dados do ONS a única região com forte aumento no consumo tem sido o Norte, devido ao aumento de produção das indústrias de alumínio, grandes consumidoras de energia elétrica. Em maio, o Norte registrou aumento de 6,13% sobre igual período do ano passado, enquanto o Sudeste teve aumento de 1,13%, o Sul de 3,39% e o Nordeste de 2,19%. Devido à forte demanda, houve quebra de recorde de consumo na região na última quarta-feira, quando a demanda instantânea atingiu 3.859 MW médios. O período de chuvas continua favorável no Sudeste/Centro-Oeste, mas ainda está muito fraco no Sul do País. Em maio a média de chuvas na bacia do rio Paranaíba ficou cerca de 20% acima da média histórica. No Sul, as chuvas de maio foram muito fracas, ficando 80% abaixo da média histórica. Com isso, os reservatórios da região caíram para apenas 31,09% da capacidade máxima, o que representa 18,09 pontos percentuais acima da curva de aversão ao risco. No Sudeste/Centro-Oeste, os reservatórios encerraram maio em 84,58% da capacidade máxima, com 24,58 pontos percentuais de sobra em relação à curva de aversão ao risco. No Nordeste a situação também é tranqüila, com os reservatórios situando-se em 95,58% da capacidade máxima (49,58 pontos de folga em relação à curva de aversão ao risco). Transferência de energia Com o atraso nas chuvas no Sul, o ONS está transferindo volume cada vez maior de energia do Sudeste para a região. Na quarta-feira essas transferências somaram 4.223 MW médios, o que representa cerca de metade do consumo da região. Para aproveitar o excesso de água no Norte, onde a hidrelétrica continua vertendo água, o ONS aumentou também a transferência de energia do Norte para o Sudeste, além das transferências para o Nordeste. As transferências para o Nordeste somaram 526 MW médios e outros 1.549 MW médios para o Sudeste. Mesmo assim, na quarta-feira Tucuruí verteu o equivalente a 6,7 mil metros cúbicos de água, mesmo gerando no máximo de sua capacidade.