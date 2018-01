Consumo de energia cresce 3,5% no 3º trimestre O consumo de energia elétrica no terceiro trimestre cresceu 3,5% sobre o mesmo período de 2005, totalizando um volume de 86.419 Gigawatts-hora (GWh), segundo o boletim mensal de Estatística e Análise do Mercado de Energia Elétrica, divulgado nesta quinta-feira pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Ainda conforme o boletim, o porcentual supera em 2,3% o consumo no segundo trimestre, mas fica abaixo do crescimento verificado em todo o primeiro semestre (5,7%) em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a EPE todas as classes e segmentos de consumo tiveram crescimento no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período em 2005. As classes residencial e industrial cresceram igualmente 3,3%, ante 2,5% no segundo trimestre. A comercial, por sua vez, obteve um salto de 4,1%, ante apenas 1,4% no período de abril a junho. Já o conjunto das demais classes elevou a demanda em 3,8%, ante 2,3% na mesma base de comparação.