Consumo de energia cresce abaixo do esperado Mesmo com a reação da economia no último trimestre de 2002, o consumo de eletricidade fechou o ano abaixo da expectativa. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a carga de energia - volume gerado para atender a demanda - no ano passado ficou 1,21% acima de 1999 e 3,27% abaixo de 2000. Comparado ao ano do racionamento (2001), o crescimento foi de 5%, saltando de 37.751 para 39.659 megawatts médios (MW). As regiões Sul e Norte contribuíram para a modesta melhora nos níveis de consumo. Com pequena ou nenhuma participação no racionamento, o uso da eletricidade nessas áreas é crescente. No Norte, o aumento em relação a 2000, antes do programa de redução de energia, foi de 3,4%, e no Sul, de 4%. Já nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste os níveis de consumo continuam semelhantes a 1999, mesmo com a reação dos últimos meses. Em dezembro, houve um pequeno recuo em relação a outubro e novembro, mas superior aos meses do terceiro trimestre. Segundo técnicos do ONS, a queda foi conseqüência dos feriados de Natal e Ano Novo, que caíram no meio da semana. Por causa disso, muitas empresas do setor industrial e de serviços deram férias coletivas aos funcionários e a produção caiu no período, derrubando com isso o consumo de eletricidade. Para o ONS, o número de 2002 é bastante compreensível, já que os dois primeiros meses do ano ainda estavam sob o efeito do racionamento, principalmente no Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. Para este ano, o comportamento do consumo dependerá da retomada do crescimento econômico. A expectativa é de que a indústria (principalmente as empresas que exportam) aproveite mais o atual patamar do dólar para elevar a produção, avalia o técnico do ONS. Os números tendem a ser superior aos de 2000, afirma. No Estado de São Paulo, o consumo de eletricidade vem sendo crescente desde o início do segundo semestre. Até novembro, o crescimento havia sido superior a 7%. O setor que mais apresentou aumento no uso da energia elétrica nos últimos seis meses foi o comércio, com alta de 12%. O cliente industrial elevou o consumo em 5,4%, o residencial, em 4,9%, e as demais classes de consumo, 12%. Mas mesmo com esse avanço o Estado deve fechar o ano com números bem abaixo dos de 2000.