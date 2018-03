Consumo de energia cresceu 10% O consumo de energia elétrica no Brasil aumentou 10% em fevereiro ante o mesmo mês de 2002, quando ainda havia o racionamento, informou boletim divulgado hoje pelo Ministério de Minas e Energia. No entanto, o consumo este ano é 5,5% inferior ao registrado em fevereiro de 2001, ano mais utilizado como base para a análise, por ser anterior ao racionamento. Segundo o Departamento de Estudos Energéticos e Mercado da Eletrobrás, responsável pelo boletim, o consumo em fevereiro foi de 24.960 GWh. O crescimento em relação ao acumulado em 12 meses foi de 7,1%. A lenta recuperação do consumo na classe residencial e o aumento da auto-geração de energia no setor industrial foram os fatores apontados para a queda no consumo com relação a 2001. Autoprodução afeta crescimento do consumo A migração para a autoprodução de energia elétrica no setor industrial retira pelo menos dois pontos porcentuais do crescimento de consumo de energia elétrica no setor industrial, segundo o boletim da Eletrobrás. O crescimento no setor industrial em fevereiro deste ano com relação ao mesmo período do ano passado foi de 5,6%, mas se não fosse a autoprodução, atingiria a 7%, aponta o boletim do Ministério das Minas e Energia divulgado hoje. A autorpoduçã o é apontada pelo Ministério como um dos principais responsáveis pelo lento crescimento do consumo pós-racionamento. Segundo o boletim, o consumo industrial em fevereiro foi de 10.471GWh, o que representa um crescimento acumulado em 12 meses de 7%. Em co mparação com fevereiro de 2001, entretanto, há uma queda no consumo de 3,5%. No índice de crescimento de consumo de energia no setor industrial é ainda importante destacar que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou um crescime nto de 4,1% em fevereiro com relação ao mesmo mês no ano passado, sustentado principalmente na categoria de bens de consumo duráveis, exportações e agroindústria.