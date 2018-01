Consumo de energia cresceu 3,2% em 2003 O consumo de energia elétrica em 2003 cresceu 3,27% sobre o ano anterior, informou hoje o relatório Informe Mercado, produzido pela Eletrobrás. O consumo no ano passado atingiu 300,6 TWh. Com exceção do consumo industrial de energia elétrica, as demais categorias (residencial e comercial) tiveram crescimento em média de 5%. O consumo no setor industrial no ano passado em relação a 2002 foi 1,7% maior. O relatório mostra que em dezembro o consumo da indústria teve o melhor desempenho do ano, com um crescimento de 4,9% sobre o mesmo mês do ano anterior. Os números estavam previstos para serem divulgados na quinta-feira passada, mas foi adiado por causa do incêndio que atingiu a sede da empresa no centro do Rio.