Consumo de energia dá fortes sinais de desaceleração O consumo médio de energia elétrica em setembro registrou aumento de 0,60% em relação a setembro do ano passado, segundo dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Isso indica uma forte desaceleração em relação aos índices acumulados nos meses anteriores. Segundo o ONS, o consumo médio no mês passado ficou em torno de 45.406 MW médios, ante os 45.137,2 MW em setembro de 2004. Em agosto deste ano o consumo médio ficou em 45.491 MW médios. A desaceleração no crescimento do mês passado é atribuída pelos especialistas, em parte, pela expressiva redução da temperatura média no País, especialmente na região Sul e Sudeste. A queda na temperatura não foi compensada por aumento no consumo por parte da indústria. Acumulado no ano O acumulado do ano até setembro registra aumento de 5,09% em relação aos primeiros nove meses do ano passado devido à forte expansão registrada nos três primeiros meses do ano, quando o ritmo de crescimento estava acima de 7% em relação ao patamar computado no ano passado. Em março, por exemplo, a média apurada pelo ONS atingiu 47.320 MW médios, registrando recorde absoluto na história do País. A média do mês passado indica queda de 1.913 MW em relação à média de março, mas está 945 MW médios acima do registrado em setembro do ano passado.