Consumo de energia deve cair 5% no ano

A Fitch acredita que o consumo de energia elétrica deve encolher até 5% no mercado brasileiro este ano, na comparação com 2014. A projeção consta em relatório divulgado pela agência de classificação de riscos e é sustentada na trajetória de elevação do preço da energia e no "cenário macroeconômico desafiador" do Brasil.

No documento assinado por Mauro Storino, Adriane Silva e Lucas Aristizabal, a Fitch destaca que não existe risco de haver racionamento de energia em 2015, dado que as térmicas não estão sendo despachadas "pesadamente".

O balanço do sistema elétrico brasileiro será favorecido pelo consumo mais baixo de energia, explicado pela trajetória da atividade econômica brasileira e pela elevação do custo da energia, e pela expectativa de aumento da produção. "A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve promover leilões para reforçar a capacidade de transmissão e de geração, a fim de atender ao aumento da demanda", aponta a Fitch.

Esses projetos, complementa o documento, devem contar com o suporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), principal fonte de financiamento da infraestrutura brasileira.

Há, por outro lado, uma preocupação associada ao chamado "risco regulatório". "A grande interferência do governo na regulamentação do setor nos últimos anos traz a percepção de crescente risco regulatório", destaca a Fitch. "Positivamente, a estrutura regulatória do setor vem atraindo os investimentos necessários para aumentar a capacidade de geração e fortalecer a estrutura de transmissão do País", complementa a agência.