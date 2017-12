Consumo de energia é maior neste ano, informa Eletrobrás A indústria continua puxando para baixo o consumo de energia elétrica, conforme dados divulgados hoje pela Eletrobrás. Segundo a holding estatal de energia elétrica ? que responde por cerca de 60% de toda a energia elétrica produzida no País ? o segmento registrou queda de 0,3% no consumo de energia em relação a setembro do ano passado. A queda no consumo industrial tem se concentrado na região Sudeste, com queda de 2,0% em relação a setembro do ano passado. Ao todo, o consumo nacional registrou aumento de 0,7% no mês de setembro, em relação a setembro de 2002, atingindo 24.621 GWh. O consumo residencial registrou expansão de 1,1% em relação a setembro do ano passado, somando 6.095 GWh. No mesmo período, a área comercial registrou queda de 0,2% no consumo, com o segmento "outros" contabilizando aumento de 4,1%, estimulada principalmente pelo setor rural. Números anuais Com o resultado de setembro, o consumo faturado de energia elétrica no ano atingiu 223.303 GWh, com aumento de 4,1%, puxados pelo setor residencial, com expansão de 6,2% em relação aos primeiros nove meses de 2002. O consumo industrial está em ritmo bem inferior, com aumento de 1,3% no período. No acumulado em 12 meses (outubro de 2002 a setembro de 2003) em relação a igual período anterior, o consumo atingiu 299 177 GWh, com aumento de 7,1%. As residências registraram expansão de 9,3%, mais do que o dobro do que os 4,2% do setor industrial nesse mesmo período.