Consumo de energia elétrica bate recorde em janeiro O consumo de energia elétrica em janeiro foi recorde no País ao atingir 47.698 MW médios diários, com acréscimo de 5,23% em relação a janeiro do ano passado, segundo dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O consumo do mês superou o registrado em março de 2005, quando atingiu 47.320 MW médios e vinha se mantendo como o recorde histórico no Brasil. O consumo de janeiro representou aumento de 3,72% em relação ao observado em dezembro de 2005, quando atingiu a média de 45.988 MW médios. O ritmo de aumento do mês passado ficou bem acima do observado nos meses anteriores, mas dentro das previsões do ONS. Tradicionalmente há aumento no consumo nos meses de janeiro e fevereiro devido ao maior calor no Sudeste. Os dados do ONS não identificam quais segmentos estão demandando mais energia, o que só fica transparente com base em dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O último relatório da EPE observa que os setores residencial e comercial vinham liderando a expansão do consumo, com a indústria registrando ritmo mais lento de expansão. Pelos dados preliminares do ONS, boa parte do aumento da carga de janeiro pode ser atribuída às fortes temperaturas na região Sudeste no mês passado. Na semana de 23 a 27 de janeiro, por exemplo, a média de consumo na região ficou acima de 32.000 MW, bem superior à média mensal de 29.411,3 MW para o mês como um todo. Nos últimos meses do ano passado houve uma nítida desaceleração no consumo de energia elétrica, após um primeiro semestre de forte aumento na demanda. Em setembro de 2005, por exemplo, a taxa de expansão ficou em 0,60% em relação a setembro de 2004, subindo para 4,31% em outubro, 2,01% em novembro e 2,41% em dezembro, em relação a dezembro de 2004. No primeiro semestre de 2005 a taxa de expansão ficou acima de 6% sobre igual período do ano anterior. Maiores aumentos Pelos dados do ONS, o maior aumento em janeiro ocorreu na região Norte, com acréscimo de 8,70% em relação ao observado em igual período de 2005. No Sudeste/Centro-Oeste, que concentra 61,7% do consumo do Sistema Interligado (SIN), o acréscimo foi de 5,68% no mês, em relação ao mesmo período de 2005, registrando a média de 29.411,3 MW médios. No Sul o aumento foi de 3,78% (média de 8.111,6 MW médios) e no Nordeste a expansão foi de 3,45%, com o consumo atingindo 6.932,8 MW médios. O consumo total de energia no mês passado somou 35.486 GWh, conforme os dados do ONS.