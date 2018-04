Consumo de energia elétrica cai 9% no semestre O consumo de energia elétrica registrou queda de 9% no primeiro semestre deste ano em relação a igual período do ano passado, segundo dados da Eletrobrás. Foram consumidos 142 milhões de megawatts-hora no período, contra 156,1 milhões de janeiro a junho de 2001. O mês de junho, isoladamente, registrou aumento de 1,9% em relação a junho do ano passado, o que ilustra o baixo nível de consumo nos últimos meses, considerando que naquele mês o País iniciou o processo de racionamento. No período de 12 meses encerrado em junho, o consumo total foi 13,4% menor, com um total de 269,7 milhões de MWh, contra 311,4 milhões em igual período anterior. O setor residencial foi o que registrou maior queda, com redução de 15,5% no semestre e 20% no acumulado em 12 meses. No mês de junho, isoladamente, as residências computaram aumento de 1,2% em junho em relação ao mesmo mês de 2001. O setor comercial foi o segundo pior com a queda no semestre, atingindo 10,6% e 14,5% no período de 12 meses. No mês de junho o setor voltou a registrar aumento, com expansão de 2,9% em relação a junho de 2001. O setor industrial, que respondeu por 44,28% do consumo total de energia elétrica do País nos 12 meses encerrados em junho, registrou queda 4,9% no semestre, de 9,9% no período de 12 meses e teve aumento de 2,6% em junho. No racionamento, o setor industrial ampliou a participação no consumo de eletricidade no País, pois no período anterior essa participação era de 42,56%. As residências consumiram o equivalente a 24,92% da total nos 12 meses encerrados em junho (essa participação era de 26,98% no período anterior), enquanto o comércio consumiu o equivalente a 15,51%, com a participação mantendo-se quase inalterada (era de 15,71% no período anterior). A região sudeste foi a que apresentou maior queda no consumo, de 12,6%, seguida da região nordeste, com redução de 10,1%, e do centro oeste, com baixa de 8,4%. A média nacional foi de 9%. As regiões norte e sul registraram aumento no consumo nesse período: 2,9% no norte e 0,3% no sul, respectivamente. No mês de junho, isoladamente, as regiões centro oeste e norte contabilizaram maior aumento no consumo em relação ao mesmo mês do ano passado, com expansão de 8,8% e 6,4%, respectivamente. A região sudeste, que responde por 54,35% de total a energia elétrica consumida no País, foi a única que registrou queda em junho em relação ao mesmo mês de 2001, com retração de 0,3%. Na região sul o consumo em junho foi 4,3% superior ao de igual mês do ano passado. No nordeste o aumento foi de 3,1%, e no norte de 6,4%. No período de 12 meses encerrado em junho, o comportamento foi semelhante. A região sudeste registrou queda de 17,3% no consumo em relação a igual período anterior (julho de 2001 a junho de 2002 em relação a julho de 2000 a junho de 2001), liderando a relação de maior queda. Em seguida vieram o Nordeste, com queda de 15,2% (a região absorve 15,83% da energia elétrica gerada no país), o centro-oeste com redução de 14% (5,3% do consumo nacional) e o norte com queda de 4,9% (5,72% do consumo nacional). A região sul teve queda de 0,5% no período de 12 meses e respondeu por 18,72% da energia elétrica consumida no país.