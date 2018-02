Consumo de energia elétrica cresce 2,6% O consumo de energia elétrica pelo setor industrial continua abaixo do consumo médio nacional. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal responsável pelo planejamento de longo prazo do setor no País, o consumo industrial em julho atingiu 12.964 GW/h, com variação de 2,2% em relação a julho do ano passado. O consumo total, incluindo residências, comércio, governo e rural, cresceu 2,6% no mesmo período, atingindo 28.286 GW/h. O pior desempenho da indústria foi na região Sudeste, com variação de 1,8% em julho em relação ao mesmo mês de 2005. O consumo total na região, incluindo residências, comércio e outros, cresceu 2,7% em julho ante julho do ano passado. A maior expansão industrial é no Norte, com aumento de 6,7% no intervalo de 12 meses. No acumulado em 12 meses até julho, o consumo do setor industrial cresceu 2,6% ante 3,8% do consumo total. Nas residências o consumo cresceu 3,7% em julho em relação a julho do ano passado e 4,4% no acumulado em 12 meses. No setor comercial o consumo de julho cresceu 1,7% ante julho de 2005 e de 4,9% no acumulado em 12 meses. Já os "outros" segmentos (iluminação pública, rural, entre outros) registrou aumento de 3,1% em julho (ante julho de 2005) e de 5,2% no intervalo de 12 meses. O consumo total de energia elétrica no País nos 12 meses encerrados em julho atingiu 342.000 GW/h, com expansão de 3,8% em relação a igual período anterior, conforme os dados da EPE.