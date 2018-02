Consumo de energia elétrica no Brasil sobe 8,2% em maio-EPE O consumo de energia elétrica no Brasil subiu 8,2 por cento em maio, na comparação com o mesmo mês de 2006, e chegou a 30.650 gigawatts-hora (GWh), informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) nesta segunda-feira. No acumulado do ano (de janeiro a maio), o crescimento do consumo total foi de 5,2 por cento, informou a EPE. Os consumidores residenciais e comerciais continuam puxando a alta no indicador, com crescimento de 6,8 por cento e 7 por cento de janeiro a maio, respectivamente. "O aumento da renda, as condições favoráveis de crédito, a queda dos juros e a grande oferta de produtos importados a preços reduzidos têm se constituído em fatores de estímulo ao consumo de energia elétrica nas residências e nas unidades comerciais", informou, em nota, a empresa, ligada ao Ministério de Minas e Energia. O consumo industrial, por sua vez, apresentou um crescimento de 4,2 por cento de janeiro a maio, ante o mesmo período de 2006, segundo a EPE. (Por Fabio Murakawa)