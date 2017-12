Consumo de energia elétrica recua em abril O consumo de energia elétrica em abril registrou queda de 0,98% em relação a abril do ano passado, com média diária de 46.628 megawatts (MW), segundo dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) obtidos pela Agência Estado. A menor temperatura média, com o término do verão, e os dois feriados registrados no mês passado, explicam a queda na demanda, após três meses seguidos de recorde no consumo, conforme avaliação de especialistas do setor. Em relação ao mês anterior, houve queda de 5,51%. Os técnicos do setor observam que essa comparação acaba prejudicada pelos efeitos sazonais (específicos desta época do ano), especialmente a diferença de temperatura média entre os dois meses. No quadrimestre, o aumento médio do consumo ficou 3,58% acima do observado em igual período do ano passado. Regiões Pelos dados do ONS, a maior queda foi nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, com variação negativa de 2,1% em relação a abril, enquanto no Norte a demanda continua aquecida. No mês passado, a carga na região registrou alta de 7,21%, atingindo 3.262 MW médios. A maior parte da energia gerada no Norte é de responsabilidade das grandes indústrias processadoras de alumínio, que têm ampliado significativamente a produção. No Nordeste o consumo médio registrou queda de 0,21% (6.718 MW médios) e de 0,56% na região Sul (7.660 MW médios). Em termos absolutos, o consumo médio de abril ficou 460 MW médios abaixo do observado em abril do ano passado, sendo que na região Sudeste o consumo caiu 621 MW médios no período. Na região Norte houve aumento de 219 MW médios, enquanto no Sul houve redução de 43 MW e de 14 MW no Nordeste.