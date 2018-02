Consumo de energia em julho cresce 4% no país, segundo ONS O consumo de energia elétrica em julho, segundo números preliminares do Operador Nacional do Sistema (ONS), subiu 4 por cento em relação há um ano e 0,5 por cento comparado ao mês anterior. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, a região Nordeste continua se destacando como maior crescimento em relação ao ano passado, com alta de 7,6 por cento comparado a julho de 2006, enquanto as regiões Sudeste/Centro-Oeste tiveram alta de 3,2 por cento em julho, apesar da realização dos XV Jogos Pan-Americanos no Rio Janeiro. Em julho, o consumo as regiões Sudeste/Centro-Oeste, que são contabilizadas juntas pelo ONS, subiu apenas 0,3 por cento em relação a junho. "Foi a menor taxa verificada desde março deste ano, sendo influenciada principalmente pela ocorrência de baixas temperaturas a partir da segunda quinzena do mês", explicou o ONS. Já a alta de consumo no Nordeste pode ser explicada por dois fatores: efeito estatístico no confronto com o baixo consumo do mesmo período no ano passado associado ao crescimento de consumo de setores voltados para atendimento ao mercado interno, infromou o ONS. Em relação a junho, a alta foi de 1,3 por cento. A região Norte, que acumula nos últimos 12 meses o maior crescimento entre as regiões, de 5,3 por cento, teve em julho alta de 3,6 por cento no consumo de energia ante o mesmo mês do ano passado e variação negativa de 0,4 por cento contra junho. Na região Sul, onde o consumo subiu 0,8 por cento em relação a junho, o ONS verificou recuperação no setor agroindustrial, após os baixos resultados dos dois últimos anos. Nesse índice também está registrado o impacto das perdas naturais do sistema em função da exportação de energia para a Argentina. (Por Denise Luna)