Consumo de energia em novembro é o maior em 8 meses O consumo de energia elétrica voltou a se acelerar em novembro, segundo dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), obtidos pela Agência Estado. O consumo médio no mês passado atingiu 48.301,4 MW médios, o que indica crescimento de 4,89% sobre o registrado em novembro do ano passado. Esse ritmo é bem mais acentuado do que o observado em outubro (2,65% sobre outubro de 2005) e em setembro (3,54% sobre setembro de 2005). Em relação ao mês anterior (outubro), o aumento ficou em 1,38% e o acumulado no ano, sobre os primeiros onze meses de 2005, ficou em 3,73%. O consumo médio de novembro é o maior em oito meses, só ficando abaixo dos 49.346 MW médios registrados em março, recorde absoluto na história do País. Em valores absolutos, o consumo de novembro ficou em torno de 2.251 MW médios acima do observado em novembro de 2005. Esse ritmo é inferior ao previsto pelo governo no Plano Decenal 2006-2015, que prevê aumento médio em torno de 2.400 MW médios ao ano. Nesse cenário, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro estaria crescendo 4% ao ano. No cenário baixo, com o PIB crescendo 3% ao ano, a previsão da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal que desenvolveu os estudos, previa um aumento na carga de energia em torno de 1.930 MW médios anuais. No cenário de alto crescimento (PIB a 4,5% ao ano), o aumento da carga oscilaria em torno de 2.600 MW médios. Pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na semana passada, a tendência é que o PIB fique mais próximo do cenário de baixo crescimento, o que está se refletindo no aumento do consumo de energia este ano. Os dados do ONS mostram que a região Sudeste foi a principal responsável pela recuperação do consumo no mês passado, registrando aumento de 5,55% em relação ao observado em novembro de 2005. Já a região Norte continua dando sinais de desaceleração. O aumento no mês passado ficou 5,85% acima do registrado em novembro do ano passado, bem abaixo do ritmo de 8% a 9% que a região vinha registrando até meados do ano. O consumo na região é fortemente impactado pela atuação da indústria do alumínio voltada para a exportação, o que indica uma desaceleração no ritmo de crescimento do setor na região. Na região Sul, o consumo em novembro cresceu 2,77% em relação a novembro do ano passado, indicando desaceleração no consumo, enquanto no Nordeste a expansão atingiu 4,03%, o que indica aumento no ritmo nos últimos meses. No mês passado, inclusive, o Nordeste registrou recorde no consumo instantâneo (no horário de pico, entre 18h e 21h), ao registrar demanda de 8.932 MW no dia 8. No sistema interligado como um todo, porém, o recorde manteve-se inalterado nos 61.783 MW registrados no dia 26 de abril.