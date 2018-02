O consumo de energia no País bateu novo recorde na quarta-feira, 25, ao atingir o pico de 66.777 megawatts (MW) às 15h29, segundo o boletim diário de operações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O recorde anterior havia sido estabelecido na terça-feira, com 66.272 MW, às 14h42.

De acordo com especialistas, o alto consumo é fruto do crescimento dos segmentos comercial e, principalmente, residencial, que vem apelando para os aparelhos de ar-condicionado para enfrentar as altas temperaturas no País.

O boletim de operações de ontem informa que, na média do dia, a carga inserida no Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de 58.665 MW médios. Mesmo com a demanda em alta, a usina de Itaipu continua operando abaixo dos 10 mil MW. Ontem, sua geração foi de 9.719 MW médios. Essa estratégia foi adotada pelo ONS após o apagão do dia 10 de novembro, que atingiu 18 Estados.