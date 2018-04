Consumo de energia no País cresce 4,3% em agosto A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) divulgou nesta terça-feira que o consumo de energia no País registrou crescimento de 4,3% em agosto, ante o mesmo mês em 2005, totalizando 28,977 mil GWh. Segundo a EPE, este foi o maior nível de crescimento observado desde abril. O segmento industrial, que representou 45,8% de toda a energia elétrica consumida no mês, registrou expansão de 3,8%. Na região Sudeste, o consumo das indústrias acumulou o montante de 7,218 mil GWh em agosto, representando 54,4% da energia total fornecida ao setor industrial. O crescimento nesse mês foi de 3,1%. Entre os Estados da região, São Paulo e Espírito Santo aparecem com os crescimentos mais significativos, em torno dos 5%. No Rio de Janeiro, a expansão do consumo se deu no patamar de 3%, tendo como destaque positivo o desempenho do ramo químico. Segundo a EPE, o crescimento no mês de agosto foi influenciado pelos mercados das regiões Norte e Sul, que cresceram 9% e 5%, respectivamente. No Norte, a elevada taxa reflete, em grande parte, o consumo mais baixo contabilizado em agosto de 2005. Já no Sul, observou-se um aumento no nível do consumo no Rio Grande do Sul, que anotou seu melhor resultado mensal do ano, com crescimento próximo dos 8%. A classe comercial, que representa 15,2% da eletricidade demandada no País, com alta acima da média nacional, com taxa de 6,4%. O destaque foi para a região Sudeste que cresceu 7,1% sobre agosto de 2005. Somente o Estado de São Paulo consolidou um crescimento de 9%, onde se observou forte influência de temperaturas mais elevadas no final de julho e início de agosto (período coberto pelo faturamento de agosto) nas cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Ainda segundo o boletim da EPE, referente ao mês de agosto, a classe residencial, com uma representação de 23,9% do faturamento nacional, elevou em 3,4% o consumo de energia elétrica ante o mesmo mês do ano passado. A região Sudeste apresentou tendência de alta, com crescimento de 3,7%, enquanto o Centro-Oeste registrou demanda 6,1% superior. Nesta região, sobressaiu-se o Estado do Mato Grosso, com aumento de quase 15%. Segundo a EPE, este aumento se deve em grande parte à ocorrência de temperaturas mais elevadas em julho e agosto. Já no Sudeste, o Espírito Santo obteve um acréscimo de 9% sobre agosto do ano passado, enquanto São Paulo consolidou crescimento na casa dos 5%, na mesma comparação. A EPE informou também que ao final de agosto, o número de unidades consumidoras residenciais atendidas pelos agentes distribuidores alcançou o total de 49,8 milhões, com crescimento de 4,1% ante agosto de 2005. O aumento líquido de contas residenciais no período de um ano totalizou 1,9 milhão, indicando uma média de 163 mil novas ligações por mês. Acumulado A EPE informou que no balanço acumulado do ano, entre janeiro e agosto, o consumo total de energia no país apresenta crescimento de 3,9%. O segmento comercial e o agregado "outras classes" apresentam crescimentos acima da média nacional, de 4,1% e 4,4%, respectivamente. A classe industrial cresceu 3,8%, e a residencial, 3,6%. No período, o consumo industrial nacional de energia elétrica totalizou o montante de 102,060 mil GWh, representando 44,5% do mercado total. O crescimento verificado contra o mesmo período de 2005 foi de 3,8%.