Consumo de energia só voltará ao nível de 2000 em 2008 As mudanças de hábito do consumidor com o racionamento de energia deverá retardar em oito anos o crescimento do consumo médio residencial de energia, segundo os técnicos da Eletrobrás. De acordo com as análises do Plano Decenal de Expansão 2003-2012 do setor elétrico, divulgado hoje, somente em 2008 as residências gastarão, em média, o que gastavam em 2000, antes do racionamento. A média nacional de consumo, que era de 173 quilowatt/ hora (kWh) mensais, hoje está em 134 kWh. A recuperação mais rápida ocorrerá no sistema isolado da região Norte, quando até 2004 o consumo atingirá os 183 kWh do ano 2000. Em seguida vem a região Sul, que voltará ao equilíbrio em 2006, atingindo a média de 174 kWh. No sistema interligado do Norte, a recuperação dos 123 kWh de 2000 acontecerá em 2007. Nas regiões Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, a recuperação das médias de 2000 (113 kWh e 199 kWh, respectivamente) ocorrerá somente em 2009. O estudo mostra ainda que a elasticidade na relação entre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) o aumento do consumo de energia deverá cair do índice histórico de 1,35 para 1,17. Ou seja, para cada ponto porcentual de crescimento do PIB, o consumo de energia subirá 1,17% na década. Esse índice será maior nos primeiros anos, em consequência do racionamento, e menor nos anos posteriores. Os cronogramas dos projetos de transmissão de energia elétrica precisam ser mantidos ou acelerados, segundo os técnicos responsáveis pelo Plano Decenal do setor elétrico. A recomendação é oposta à que eles fazem para o setor de geração, onde os novos projetos deveriam ser retardados. A explicação do Coordenador de Estudos de Transmissão da Eletrobrás, Paulo César Esmeraldino, é de que o setor de produção de transformadores de alta potência está saturado, e é necessário fazer as encomendas com grande antecedência. De acordo com o estudo, entre 2003 e 2006, terão de entrar em operação 14.603 quilômetros de novas linhas. Deste total, 75% já estão com concessão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As linhas restantes serão licitadas em 2003. A principal preocupação dos técnicos é com o cronograma da operação da linha Norte-Sul II, que duplicará a interligação da usina de Tucuruí (PA) com o resto do País. A obra sofreu atrasos e há dúvidas se será inaugurada no próximo ano. Apesar da tranqüilidade que o atual cenário aponta na oferta de energia serão necessários novos projetos com inauguração prevista para o período de 2008 em diante, segundo os técnicos. Dois projetos considerados competitivos por eles são o da usina hidrelétrica de Belo Monte (PA) e o da usina nuclear de Angra III.