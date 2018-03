Consumo de etanol já supera o de gasolina em SP

Se em 2008 as vendas de etanol hidratado em São Paulo já haviam empatado com as de gasolina, com 7 bilhões de litros cada, este ano o primeiro leva uma vantagem de 28%. Até outubro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), as vendas de hidratado no Estado somaram 6,9 bilhões de litros, ante 5,4 bilhões de litros de gasolina. O desempenho reflete os preços competitivos diante de uma frota bicombustível cada vez maior.

Somando todos os Estados brasileiros, a gasolina ainda leva vantagem (25,2 bilhões ante 16,9 bilhões de litros), mas começa a dar sinais de retração. As vendas do combustível devem fechar o ano com alta de apenas 0,3% com relação a 2008. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.