Consumo de gás aumenta em todo o País O consumo de gás natural aumentou 1% em março deste ano. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), o consumo diário registrado no mês atingiu mais de 40 milhões de metros cúbicos em todo o País. O setor que mais influiu no resultado final foi o de geração de energia, que continua dependendo da funcionalidade das termoelétricas. A termoelétrica da Bahia, por exemplo, operou somente um dia no mês de março, durante três horas. A perspectiva do setor é de que o gás natural aumente sua participação na matriz energética brasileira, que hoje atinge apenas 8%. Segundo a Abigás, as companhias distribuidoras de gás natural estão investindo muito em infra-estrutura, para poder disponibilizá-lo em todas as regiões brasileiras. Em alguns Estados, como no Piauí, o gás natural começa a ser fornecido regularmente para veículos automotores, que já passaram por conversão de seu sistema de abastecimento. Em Teresina, existem atualmente três oficinas convertedoras e mais de 300 veículos rodam movidos a gás natural. As informações são da Radiobrás.