Consumo de gás natural cai abaixo de 35 mi de m³ diários O consumo de gás natural no País apresentou queda de 22,27% no volume em janeiro ante dezembro, e passou a uma média diária de 33,7 milhões de metros cúbicos (m³) consumidos, conforme dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), divulgados hoje. Na comparação com janeiro de 2008, a retração foi de 28,92%. Segundo a Abegás, desde o ano de 2004, o consumo de gás natural não era menor do que 35 milhões de metros cúbicos diários. Na comparação entre janeiro deste ano e dezembro do ano passado, a maior queda ocorreu no segmento de geração elétrica, de 58,49%, para 5,996 milhões de m³/dia. Na mesma base de comparação, o segmento residencial apresentou retração de 11,37%, para 642 mil m³/dia, enquanto o de cogeração comercializou 1,7 milhão m³/dia, queda de 4,16%. O uso de gás natural em veículos caiu 12,13% em janeiro comparativamente a dezembro, e no segmento comercial a redução foi de 7,37%, na mesma base de comparação. Segundo a Abegás, a crise foi o motivo para a queda no consumo de dezembro para janeiro, com redução da atividade industrial e da demanda por gás natural. Também a associação citou o período de férias e o alto nível dos reservatórios por conta das chuvas, que evitou o acionamento das térmicas. Além disso, o preço do gás natural está mais elevado que outros insumos, por exemplo, 40% acima do óleo combustível vendido no mercado nacional. "Assim, com o mercado desestimulado, o consumo industrial caiu, refletindo a constante falta de planejamento no fornecimento", diz a Abegás, em nota. Regiões A região Sudeste continua liderando o consumo com 24,4 milhões de metros cúbicos consumidos por dia em janeiro, seguida pelas regiões Nordeste com 5,3 milhões m³/dia e Sul com 3,8 milhões m³/dia. As regiões Centro-Oeste e Norte consumiram, respectivamente, 59,5 mil m³/dia e 2,5 mil m³/dia.