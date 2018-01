Consumo de gás natural em SP cresce 36% O consumo de gás natural cresceu 36% em novembro em São Paulo em relação ao mesmo período de 2001. O secretário de Energia, Mauro Arce, defendeu hoje uma política de preços para o gás natural que continue estimulando os empresários industriais. Só a indústria paulista teve no período um crescimento no consumo do gás natural de 32,5%, explicou. Ele salientou que "uma política de preços seria interessante para o setor, pois faria com que o estímulo para o uso do gás natural prosseguisse. É um gás que não polui e ajuda no combate a poluição atmosférica no Estado". Ele explicou que também muitos veículos passaram a usar o gás natural e isso ajuda também no combate aos poluentes. Mauro Arce entende que a Petrobras também não pode ficar aumentando muito o preço do gás natural, pois tem um gasoduto enorme e que tem de fazer uma boa distribuição do gás. "Se o gasoduto não for utilizado com o transporte do gás, o investimento se torna oneroso e prejudicial a companhia", disse. O crescimento do uso do gás natural em São Paulo é bom para o Estado, defendeu. Balanço da energia O secretário disse ainda que o consumo de energia em São Paulo deverá empatar com o do ano passado, um ano de racionamento de energia. "É bom também que não esqueçamos que o País teve racionamento de energia elétrica até o final de fevereiro. Isto é, tivemos racionamento ainda por dois meses em 2002, por isso o consumo deste ano deverá se aproximar ao do ano passado. Até novembro último, o consumo ainda era de menos 0,6% em energia elétrica", afirmou. Ele explicou que doze meses encerrados em maio de 2002 apresentavam uma queda de 25% no consumo residencial de energia sobre igual período em 2001. E no consumo industrial no mesmo período em análise, houve queda de 17,5%. Arce disse que o consumo ainda não cresceu muito, porque muitos equipamentos, desde lâmpadas, geladeiras e outros aparelhos, foram trocados, por outros mais modernos, que consomem menos energia. As próprias indústrias passaram a utilizar o vapor como energia, gerando menos gastos com o consumo. O Estado de São Paulo tem sobras evidentes de energia elétrica. A Cesp não conseguiu vender 25% de sua energia no mercado. "A usina térmica de Piratininga, está produzindo menos energia do que pode, pois o mercado não necessita que ela produza na carga máxima. Ela tem uma turbina antiga de 470 megawates e uma nova que eleva seu potencial para 900 megawates, funcionando a gás natural", afirmou. Outra informação apresentada por Arce mostra como o paulista continua economizando energia. "O horário de pico que em 2001 chegava a 18,5 mil megawates, hoje está em 16 mil megawates, o que significa que o consumo continua em ritmo de economia", defendeu o secretário.