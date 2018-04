Consumo de gás natural mostra recuperação na indústria

De acordo com os dados das distribuidoras, o consumo industrial em junho de 2009 somou 22,14 milhões de metros cúbicos, queda de 18,99% sobre os 27,33 milhões de metros cúbicos por dia apurados em igual intervalo do ano passado. O volume do mês passado, no entanto, é 5,7% superior aos 20,93 milhões de metros cúbicos por dias registrados pela entidade em maio deste ano. Além de uma ligeira melhora na atividade econômica, pesa a favor da retomada da demanda industrial os leilões de curto prazo da Petrobras. As licitações permitiram às concessionárias recuperarem os clientes que migraram do gás natural para o óleo combustível no início deste ano em razão da menor competitividade do gás.

O consumo das termelétricas, por sua vez, voltou a registrar uma desaceleração em junho. Em relação a junho de 2008, a retração verificada foi de 34,3%. A queda está relacionada à diminuição da produção de energia pelas termelétricas com a recuperação dos reservatórios hídricos da Região Sul - de maneira geral, o consumo das térmicas caiu este ano porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) tem usado mais as hidrelétricas para geração de eletricidade, em razão das boas chuvas no Norte, Nordeste e Sudeste.

A Abegás também registrou recuo de 15,4% nas vendas de gás natural veicular (GNV) em junho de 2009 em relação a igual mês de 2008. Esse mercado tem sido impactado pela alta no preço do GNV e pela maior competitividade do álcool combustível. O consumo do setor comercial recuou 7,3% no período. Em contrapartida, as vendas para o setor residencial cresceram 4,38%. O consumo para cogeração, amplamente usado na indústria em seus processos produtivos, cresceu 12,4%.

Entre as concessionárias, a Comgás (SP) segue na liderança de vendas, seguida pela CEG (RJ), CEG-Rio, Bahiagás e pela Compagás (PR).