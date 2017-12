Consumo de gasolina cai 7% em 2003, projeta especialista O consumo de combustíveis deverá registrar queda este ano em relação a 2002, em consequência principalmente da redução do poder de compra de população. O consumo de gasolina, por exemplo, deverá cair 7%, segundo estudo desenvolvido pelo especialista em energia e integrante do Departamento de Energia da Federação das Indústrias do Estado (Fiesp), Luiz Gonzaga Bertelli. "Neste ano, devem ter sido vendidos 21 bilhões de litros de gasolina ante 22,5 bilhões de litros no ano de 2002. A queda do consumo de gasolina também é conseqüência da substituição por outros combustíveis, como álcool e gás natural", aponta Bertelli. O especialista acrescenta que o diesel, que ainda é percialmente importado, terá uma queda de 4,0% no consumo, de 38 bilhões de litros para 36 bilhões de litros. A venda do álcool hidratado teve uma queda de 7,5%, ou seja, de 4,7 bilhões de litros para 4,3 bilhões. Bertelli confirmou que " o álcool anidro teve um crescimento de consumo de 9,4%, ou seja, de 6,5 bilhões de litros para 7,2 bilhões. A introdução recente dos motores flexíveis tende a incrementar o uso do álcool hidratado". Também o GLP (gás de botijão) terá queda, de 6 mil toneladas/ano para 5,5 mil, o que representa uma queda de 7%, informa o estudo. Mas o consumo de gás natural veicular (GNV) está em alta, com o aumento das vendas da ordem de 25%. Em torno de 550 mil veículos rodam movidos a GNV, que já capturou 6,4% do mercado de gasolina. Quanto aos próximos reajustes dos combustíveis, que estão sendo pleiteados, Bertelli defendeu que a Petrobras estabeleça uma fórmula mais clara, principalmente para as alterações dos preços da gasolina e do diesel, salientou o consultor especializado em energia. "As empresas distribuidoras, que desejam importar combustíveis, reclamam regras mais compreensíveis", argumentou.