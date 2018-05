Consumo global de açúcar cresce 2% ao ano, informa OIA

"Para as próximas duas temporadas, acreditamos que o consumo global de açúcar vai crescer ao ritmo de 2% ao ano, muito em linha com os resultados do nosso modelo de consumo para dez anos. Esperamos que os preços baixos do açúcar influenciem na queda gradual da produção, mas ainda teremos uma sobra de 3,5 milhões de toneladas na safra 2013/14. O mercado pode, finalmente, chegar ao equilíbrio em 2014/15, quando a previsão para o consumo atinge 179 milhões de toneladas", disse o economista-sênior da entidade, Leonardo Bichara Rocha.

O economista mantém o "viés de alta" para o mercado no longo prazo ao lembrar que há vários mercados com grande potencial de consumo que devem consumir mais açúcar ao longo dos próximos anos. "Se olharmos o desenvolvimento do mercado nos últimos 30 anos, boa parte do crescimento aconteceu na Ásia. Isso continuará porque o consumo per capta da região continua abaixo da média mundial de 24 quilos", informou.

Segundo a OIA, a fatia de consumo do Extremo Oriente e subcontinente da Índia deve saltar dos 25% da produção mundial em 1984 para 47% em 2020. Atualmente, a região é destino de 41% da produção global.