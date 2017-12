Consumo industrial de energia cresceu 1,9% em outubro O consumo industrial de energia elétrica no País, que vinha apresentando taxas negativas de crescimento, reagiu em outubro, de acordo com levantamento realizado pela Eletrobrás. A classe de consumo industrial absorveu, em outubro, 11.214 gigawatts-hora (GWh), o que representa um crescimento de 1,9% em comparação com o mesmo mês de 2002, segundo o levantamento ? o mais recente divulgado pela estatal. Esse resultado correspondeu a 43,6% do consumo total registrado no País naquele mês. Citando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que detectou um crescimento de 1,1% na produção industrial em outubro, os técnicos da Eletrobrás destacaram que o movimento de crescimento do consumo industrial "é generalizado", ma s ocorre de forma mais intensa nos segmentos de bens de consumo duráveis e bens de capital. Aindasegundo a Eletrobrás, a reação foi "mais tímida" nos segmentos de bens de consumo semi-duráveis e não-duráveis. Com o desempenho de outubro, a indústria brasileira acumulou, desde janeiro, um crescimento de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a marca de 107.439 GWh. No acumulado de doze meses encerrado em outubro, o crescimento foi de 3,1%, com um total de 129.138 GWh. Sistema isolado O maior crescimento do consumo industrial foi registrado no sistema elétrico isolado da Região Norte, "sendo o Pólo Industrial de Manaus o principal responsável por esse bom desempenho", de acordo com o levantamento da Eletrobrás. O consumo da indústria desse sistema, alimentado basicamente por usinas termelétricas, apresentou um aumento de 11,3% em outubro, para um total de 139 GWh, ante o mesmo mês de 2002. No acumulado de janeiro a outubro, o consumo industrial no sistema isolado do Norte cresceu 9,5% ante o mesmo período doano passado. Considerado os doze meses encerrados em outubro, o crescimento foi de 10,9%. Entre os sistemas interligados, o do Sul foi o que registrou uma expansão maior do uso de eletricidade pela indústria em outubro. As indústrias do Sul absorveram 1.878 GWh naquele mês, com um crescimento de 6,3% em comparação a outubro de 2002. No acumul ado de janeiro a outubro, o crescimento foi de 5,6%. Considerando o período de doze meses terminado em outubro, registrou-se uma expansão de 5,4% no consumo industrial da região. No sistema interligado Sudeste/Centro-Oeste, onde ocorre maior concentração da atividade industrial no País, a Eletrobrás apurou um crescimento de 1,7% em outubro. No acumulado de janeiro a outubro, obteve-se uma taxa negativa de 0,4%. Considerando-se os 12 meses até outubro, houve um crescimento de 1,2%.