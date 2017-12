Consumo nacional de gás bate recorde em setembro O presidente da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) acaba de divulgar que o consumo nacional do combustível atingiu a 40 milhões de metros cúbicos diários em setembro. O número significa um novo recorde para o setor. Segundo nota divulgada pela Abegás, o aumento da demanda foi verificado em todas as regiões e em segmentos diversos. "Isso significa que, aos poucos, a matriz energética vai se alterando, como também que as empresas brasileiras despertaram para a possibilidade de reduzir custos operacionais ao utilizarem um combustível mais barato e menos poluente", informou nota. Em relação a agosto, o crescimento verificado em setembro foi de 3,8%. Se comparado ao mesmo mês no ano passado, o aumento foi de 33%. Entre janeiro e setembro de 2004 as vendas apresentaram uma alta de 27,5% em relação ao mesmo período de 2003. O segmento de maior evolução continua sendo o de geração termelétrica. O segmento atingiu um volume médio diário de 10,4 milhões de metros cúbicos e um crescimento de 82,3% no acumulado de janeiro a setembro de 2004 em relação a 2003. Também no acumulado de janeiro a setembro, os percentuais de crescimento em 2004 comparado com 2003 foram de 16,3% para o setor industrial, 19,7% para o automotivo, 11,3% para o residencial e 14,1% para o comercial.