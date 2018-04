Consumo nacional de gás natural aumenta 0,34% em agosto A Associação Brasileira das empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) informou nesta terça-feira que o consumo nacional de gás atingiu 41,4 milhões de metros cúbicos (m³) diários em agosto. O levantamento é feito mensalmente pela Abegás e divulgado posteriormente. Segundo este último boletim, o consumo teve um ligeiro aumento, de 0,34%, sobre o mês de julho. Os segmentos industrial, automotivo e comercial apresentaram crescimento de, respectivamente, 1,17%, 5,26% e 2,25%; enquanto que os setores residencial e geração elétrica apresentaram retração de menos 4,54% e menos 6,75%, respectivamente, no período. Segundo a Abegás, em relação ao mesmo mês no ano passado, o consumo de agosto de 2006 representa aumento de 0,42%. Nos últimos doze meses, o segmento automotivo foi o que mais cresceu (18,08%), passando de 5,5 milhões m³/ dia para 6,5 milhões m³ diários. Em contrapartida, o setor de geração elétrica diminui 24,04%. A Abegás também divulgou que a Região Sudeste continua liderando a expansão do consumo. Nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, que representam 70% da média nacional, o consumo foi de 29,1 milhões m³/dia. Nas Regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste, o consumo foi respectivamente de 6,5 milhões m³/dia, 4,0 milhões m³/dia e 1,6 milhões m³/dia de gás natural.