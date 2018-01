Consumo verde e amarelo vai dominar o Natal O Natal deste ano promete ser o mais brasileiro no consumo desde o início da abertura econômica do País, nos primeiros anos da década de 90. A constatação de que a desvalorização do real e a conseqüente queda nas importações vai tornar o fim de ano "verde e amarelo" é unanimidade em instituições representantes do varejo, como a Associação Brasileira dos Supermercados (Abras) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). É confirmada também pelo Ministério do Desenvolvimento, que no ano passado lançou campanha pela compra de produtos nacionais e está colhendo frutos neste ano, com ajuda do câmbio. O presidente da CNDL, Sebastião Mauro da Silva, estima que na média dos cerca de 4,5 milhões de pontos de venda do varejo no País, a comercialização de artigos importados neste ano seja até 90% inferior ao verificado no ano passado. Segundo ele, a exceção ocorrerá apenas em lojas especializadas em artigos de importação, que estão fazendo promoções ou negociando com fornecedores para manter as vendas, apesar dos preços salgados impostos pela alta do dólar. "O Natal será de artigos brasileiros", diz Mauro da Silva. A substituição de importados por artigos nacionais ocorrerá especialmente em produtos tradicionais do Natal, como vinho e castanhas, com destaque para os produtos fabricados, respectivamente, no Sul do País e no Pará. O bacalhau, em sua avaliação, será trocado por outros tipos de peixe. "Não há condições atualmente de os lojistas apostarem nos importados porque o consumidor não tem como pagar por eles." A gerente de Economia e Pesquisa da Fundação Abras, Fátima Merlin, também reforça a expectativa de um Natal mais brasileiro, "ainda que não saibamos exatamente o patamar de redução dos importados nas gôndolas". Pesquisa realizada com 50 supermercados de todo o Brasil, que representam em torno de 50% das vendas totais do setor, concluiu que, quando entrevistadas sobre quais produtos terão volume de compras abaixo do praticado no ano passado neste Natal, a quase totalidade das empresas menciona importados em geral. Fátima explica que a redução é resultado da desvalorização do real frente ao dólar, o que torna os produtos importados pouco atrativos ao consumidor. No caso do bacalhau, 25% das empresas informaram que o volume de compras dos fornecedores será, na média geral, 19% abaixo do encomendado em 2001. Vinhos importados e frutas natalinas também deverão apresentar queda, respectivamente de 20% e 18%. A economista diz que neste ano a participação dos importados deverá cair para 1% nas vendas totais do setor, ante 1,8% no ano passado. A queda será ainda mais significativa no Natal. Segundo ela, contribuem para a redução dos estrangeiros nas gôndolas não apenas a desvalorização, mas também a opção de substituição por similares nacionais. "Hoje há vinhos nacionais tão bons ou melhores que os importados e as frutas secas de outros países estão sendo trocadas por nossas frutas tropicais." A psicóloga Maria José Coelho concorda. "Há até cinco anos, não tínhamos no Brasil produtos como vinho, por exemplo, com qualidade. Agora temos e pode-se muito bem trocar um vinho importado por um nacional num momento desses", avalia. Na sua opinião, vinhos, champanhes e cerejas são exemplos de produtos que poderão ser substituídos por similares nacionais. "Quando o bolso encurta, temos de encurtar a festa de fim de ano. Mas vamos fazer festa mesmo assim", afirma Maria José, enquanto observava uma prateleira de vinhos na Lidador, tradicional loja do Centro do Rio. Para ela, este Natal certamente terá mais produtos nacionais na mesa do brasileiro. "Mas quando não tem produto nacional equivalente, a gente compra importado mesmo, só que em uma quantidade menor." Tradição O grupo Sendas, tradicional rede de supermercados do Rio que inclui também a bandeira Bon Marché, está oferecendo menor quantidade de importados para os clientes neste ano, ainda que a variedade de itens disponíveis permaneça. O presidente do grupo, Arthur Sendas, diz que a redução dos importados deverá atingir 15%. "Temos a mesma linha de importados do ano passado, mas não na mesma quantidade. Estamos ampliando a quantidade de produtos nacionais." Exceção é o grupo de supermercados Pão de Açúcar. O diretor de comunicação do grupo, Paulo Pompilho, explicou que a venda de importados na rede de lojas é uma tradição cultivada pelos clientes. Por isso, o grupo decidiu buscar "preços competitivos" para evitar a redução de importados nas gôndolas. O caminho encontrado pelo Pão de Açúcar foi substituir fornecedores ou negociar diretamente com as empresas. O bacalhau, por exemplo, neste ano está sendo importado diretamente dos países nórdicos, sem intermediários. "Desse modo atendemos a necessidade de preços mais acessíveis, mas mantendo a opção dos importados." Sem tanto poder de barganha, a Lidador adotou a estratégia de oferecer promoções nos preços dos importados. "Ganhamos menos por unidade, mas não perdemos em volume de vendas", diz o presidente da empresa, Joaquim Cabral. "E, com as promoções, atraímos o cliente para dentro da loja". A Lidador é reconhecida justamente pela variedade de marcas de bebidas e quitutes nacionais e importados. A secretária de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Lytha Spíndola, diz que as importações vêm caindo não apenas por causa da desvalorização do real, mas também porque os consumidores brasileiros estão dando preferência a produtos nacionais com qualidade e preço. "O consumidor muitas vezes prefere produtos nacionais, que geram emprego e renda aqui."