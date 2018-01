Conta bancária fácil e barata para universitários O modelo de conta para universitários oferecido por alguns bancos traz ofertas interessantes para o estudante interessado em abrir uma conta corrente. A principal vantagem está nas tarifas, com pacotes baratos e, em alguns casos, até gratuitos. Outra vantagem é a facilidade de se abrir a conta. Normalmente, não se exige comprovação de renda. Todos os bancos oferecem abertura automática de crédito entre R$ 100 e R$ 350. Além disso, alguns bancos também oferecem uma linha de crédito para o financiamento de material escolar e outras despesas relacionadas aos estudos. Para os estudantes maiores de 21 anos, é necessário apenas apresentar o comprovante de matrícula da faculdade. Já os menores de 21 anos precisam de autorização do pai ou responsável para a abertura da conta, embora tenham de apresentar seu próprio Cadastro de Pessoa Física (CPF). Veja abaixo quais bancos oferecem contas universitárias e suas condições: Bancos Cobrança de Tarifa Real ABN AMRO ? Conta Universitária R$ 3,00 Pacote de serviços que inclui todas as despesas com manutenção de conta corrente, como pedido de extrato, talão de cheque e outros. HSBC ? Conta Nota 10 R$ 7,00 Pacote de serviços que inclui acesso ao Telebanco, contratação e renovação do cheque especial, consultas de saldo, emissão e manutenção do cartão magnético, extratos em caixa automático e Internet Banking, extrato mensal consolidado, saques e pagamentos, talão de cheques e transferências eletrônicas. Não inclui renovação de ficha cadastral, que custa R$ 14,00 ao ano. Banco do Brasil ? BB Campus Isenção de tarifas dos seguintes serviços: manutenção de conta corrente; confecção e renovação de ficha cadastral; fornecimento e manutenção do cartão magnético; transações com cheque; talão de cheques; extratos; renovação de cheque especial; consulta de saldo; transações via telefone, fax e Internet. Para emissão de DOCs serão cobrados R$ 4,00. Banespa ? Conta Universidade Isenção de tarifa para os seguintes serviços: fornecimento e manutenção de cartão magnético; saque no auto atendimento, rede especial e no caixa; extrato no terminal; débito automático; pagamento automático de contas; manutenção de conta; depósito em dinheiro; depósito em cheque; saldo por telefone; renovação de cheque especial; talão de cheque; transações com cheque; consulta ao Telebanespa e Netbanking; confecção e renovação de ficha cadastral. Itaú ? Máxiconta Universitária R$ 3,75 Pacote que inclui fornecimento de cartão magnético e talão de cheque, transações com cheque, transações com cartão magnético, depósitos, débitos automáticos, Itaú Bankfone, Itaú Bankline, Itaúfax, limite de crédito e movimentação de poupança. Nossa Caixa ? Conta Universidade Isenção total de tarifas para o titular da conta. Bradesco ? Conta Universitária Isenção total de tarifa para débito automático, cartão múltiplo (Visa Fácil e Visa Electron), agendamento automático de poupança, primeiro talão de cheque de cada mês, Internet Banking, Fone e Fax Fácil e renovação de cheque e limite de crédito em conta. Nos primeiros três meses, não é cobrada a tarifa de manutenção de conta corrente. Bancos Limite de Cheque Especial Cartão de Crédito Linha de Crédito Real ABN AMRO ? Conta Universitária R$ 250 R$ 250 (Real Visa) --- HSBC ? Conta Nota 10 R$ 350 --- Até R$ 350 para despesas decorrentes do curso. Banco do Brasil ? BB Campus R$ 200 --- --- Banespa ? Conta Universidade R$ 100 Desconto de 50% na anuidade do Banespa Visa com limite concedido de acordo com renda. --- Itaú ? Máxiconta Universitária Concessão de limite está condicionada à análise de renda. Desconto de 50% no valor da anuidade dos cartões Mastercard e Visa, com limite concedido de acordo com renda. --- Nossa Caixa ? Conta Universidade É opcional e sua autorização está condicionada à análise de renda. --- Para despesas decorrentes do curso. Bradesco ? Conta Universitária Conforme aprovação de renda. --- Para financiamento de material didático e informática.