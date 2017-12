Conta corrente do País fecha abril com saldo de US$757 milhões O Banco Central informou hoje que a conta corrente do balanço de pagamentos apresentou em abril o superávit de US$ 757 milhões. O resultado veio abaixo do superávit de 758 milhões registrado em março, mas é melhor que o déficit US$ 764 milhões registrado em abril do ano passado. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, disse que o superávit em conta corrente em abril foi o melhor para meses de abril desde o início da série histórica iniciada em 1947. Esse resultado positivo, segundo Altamir, ocorreu a despeito da concentração de pagamentos de juros da dívida externa no mês de abril. Para Maio, Altamir Lopes espera que o superávit em conta corrente fique em cerca de US$ 400 milhões. No período de janeiro a abril o superávit em conta corrente ficou acumulado em US$ 3,450 bilhões. Esse valor, de acordo com o BC, corresponde a 1,49% do PIB. O superávit em conta corrente em 12 meses até abril ficou em US$ 14,234 bilhões. O valor corresponde a 2,21% do PIB. Em março, o superávit em 12 meses estava em 12,713 bilhões, o que correspondia a 2,0%. Balanço de pagamentos O balanço de pagamentos teve em abril déficit de US$ 509 milhões. Em março, o balanço de pagamentos havia registrado superávit de US$ 3,576 bilhões e, em abril do ano passado, o balanço de pagamentos havia registrado déficit de US$ 167 milhões. Ainda de acordo com o BC, a conta capital e financeira do balanço de pagamentos teve em abril o déficit de US$ 1,410 bilhão. Em março, a conta capital e financeira havia registrado superávit de US$ 1,561 bilhão. Em abril do ano passado, a conta de capital e financeira havia tido resultado positivo de US$ 988 milhões. No período de janeiro a abril, o balanço de pagamentos ainda acumula superávit de US$ 9,885 bilhões, e a conta capital teve no mesmo período superávit de US$ 5,725 bilhões.