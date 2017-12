Conta de água: pagamento em supermercados Agora as contas de água e esgoto poderão ser pagas em farmácias, supermercados e outros estabelecimentos comerciais em todo o Estado de São Paulo. Para que isso seja possível, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, assinará amanhã, dia 9, contrato com três empresas que ficarão responsáveis pela administração do serviço e cadastro dos estabelecimentos interessados. Mesmo nos municípios em que a Sabesp não opera, as contas de água e esgoto poderão ser pagas em estabelecimentos comerciais. Em Campinas, por exemplo, cidade em que a empresa não administra o setor, as farmácias estarão credenciadas a receber as contas dos moradores dos municípios vizinhos.