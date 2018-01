Conta de água sobe 19% em São Paulo A Sabesp informou que a tarifa de água subirá 18,95% a partir desta sexta-feira. Já as chamadas tarifas "social" e "favelas" serão reajustadas em 9%. Segundo a companhia, detalhes da aplicação do reajuste estarão no site www.sabesp.com.br, bem como em comunicado a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.