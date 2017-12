Conta de luz aumenta 1,9% em janeiro As contas de luz em todo o País deverão subir 1,9% em janeiro para quem consome mais que 350 kWh. O custo adicional foi causado pelo acionamento das usinas térmicas emergenciais no Nordeste, iniciado sábado passado para poupar os reservatórios de água da região e afastar o risco de racionamento. O aumento, anunciado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , entrará em vigor amanhã, dia 1º de janeiro e será suspenso assim que as chuvas no Nordeste se intensificarem e as usinas emergenciais forem desligadas. Também ficarão isentos da cobrança adicional os consumidores atendidos pelos sistemas isolados, principalmente na região Norte, e os consumidores rurais com consumo inferior a 700 kWh. A isenções são previstas na Lei 10.438, que criou o encargo no ano passado. Segundo a Aneel, a nova despesa, denominada Encargo de Aquisição de Energia Elétrica Emergencial, será de R$ 0,004681 para cada kWh consumido. Pelos cálculos da Agência, um consumidor da Eletropaulo, por exemplo, pagará R$ 1,64 a mais se consumir 351 kWh em janeiro e a cobrança for mantida por todo o mês. Nessa hipótese, sua conta subiria de R$ 95,38 para R$ 97,02. O restante da conta seria formado pelo valor da energia em si (R$ 0,27173 por kWh). Desde o início do ano os consumidores já pagam um adicional apelidado ?seguro apagão?, que corresponde ao aluguel das usinas emergenciais. A maioria dessas pequenas geradoras são alimentadas com óleo diesel ou óleo combustível, que são mais caros do que a água ou o gás natural dos sistemas tradicionais de geração de energia. A cada operação das usinas, portanto, cria-se uma despesa extra, que se soma ao valor do aluguel.